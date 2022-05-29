ولم يسجل بنزيمة في المباراة النهائية، حيث حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم برصيد 15 هدفا، من بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

وقال لقناة "كانال بلوس" الفرنسية بعد المباراة ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في نيل الكرة الذهبية: "بالطبع. الآن سأنضم إلى المنتخب الوطني لكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته".

وسينضم بنزيمة (34 عاما) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

وتمكن بنزيمة من تسجيل "هاتريك" أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنجليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليا، بالاضافة إلى هدف إيابا ضد الـ"بلوز" و3 أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف النهائي.

وقال في إشارة الى الـ"ريمونتادا" الرائعة التي حققها ريال مرات عدة في طريقه إلى النهائي وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته 3 مباريات في الأدوار الإقصائية: "ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظا مرة واحدة، لكن ليس في كل مرة. كنا نستحق الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم".

وتابع: "نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون لكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين".

وبات في رصيد بنزيمة 5 ألقاب في دوري الأبطال، وأكد أن إنهاءه الموسم في صدارة هدافي البطولة أمر "استثنائي، لكن الأهم هو الفوز باللقب الخامس في دوري الأبطال".

وسيعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل، قبل كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.