وتوقع كثيرون انتقال مهاجم باريس سان جرمان إلى العملاق الإسباني قبل أن يمدد في الأسبوع الماضي عقده مع ناديه الحالي حتى 2025 في تحول درامي أغضب الكثير من لاعبي ومشجعي ريال مدريد.

وقال بيريز للصحفيين بعد الفوز بفضل هدف فينيسيوس جونيور"سيعمل ريال مدريد دوما من أجل الحصول على خدمات أفضل اللاعبين. لكننا اليوم نسينا مبابي بالفعل".

ونقلت رويترز عن بيريز قوله: "لم يحدث شيء. قدم ريال مدريد موسما مثاليا ونسينا هذا الموضوع. ولا يوجد سوى احتفال ريال مدريد".

وتسبب قرار مبابي في البقاء مع بطل فرنسا في حرب كلامية بين الأطراف ذات الصلة بعد أن قال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرةالقدم (اليويفا)، باعتبار أن الصفقة "تشكل هجوما على الاستقرار الاقتصادي" لكرة القدم الأوروبية.

وردّ فينسن لابرون رئيس رابطة الدوري الفرنسي على تيباس الخميس الماضي قائلا إن إساءة المسؤول الإسباني غير المبررة للدوري الفرنسي وللاعبيه "غير مقبولة".