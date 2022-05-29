وتعليقا على فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد هزيمة ليفربول 1- صفر السبت على "استاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية، قال أنشيلوتي: "لا أصدق ذلك. لقد خضنا موسما رائعا. لعبنا جيدا. كانت مباراة صعبة وعانينا كثيرا، خصوصا في الشوط الأول. في النهاية، أعتقد أننا نستحق الفوز في هذه المسابقة".

وأضاف عن إحرازه اللقب للمرة الرابعة: "أنا رجل قياسي. كنت محظوظا للعودة إلى هنا العام الماضي وأن أخوض موسما رائعا. أعتقد أننا تخطينا مباريات صعبة. الجمهور ساعدنا كثيرا في المباراة الاخيرة. ساعدونا كثيرا الليلة. سأغني اليوم".

وعن تعملق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا في المباراة، قال أنشيلوتي: "واو. لا يُصدّق. لا يمكنني تصديق ذلك".

ومن جانبه، قال كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية: "أمس في المؤتمر الصحافي، قلت إنه عندما يلعب ريال مدريد مباريات نهائية، يربح. قلت ذلك نظرا للتاريخ الجيد".

وأردف "كنت بحاجة للفوز في مباراة نهائية من أجل مسيرتي، من أجل الجهود التي بذلتها، كي يحظى اسمي بالاحترام لأني أعتقد أني لم أُحترم كما يجب، خصوصا في إنجلترا. لقد قرأت العديد من الانتقادات حتى بعد موسم رائع".

وتابع "أنا سعيد وفخور جدا بأداء الفريق. لقد صمدنا وعندما كانت هناك حاجة إلي، كنت هنا من أجل الفريق. لقد تغلبنا على أفضل فرق العالم. مانشستر سيتي وليفربول كانا مذهلين هذا الموسم. تنافسا حتى الرمق الاخير في الدوري الإنجليزي، فاز ليفربول بكأسين وهو فريق قوي حقا. قدّم ليفربول مباراة عظيمة ولكن حصلنا على فرصة واحدة وسجلنا منها"، حسبما نقلت "فرانس برس".