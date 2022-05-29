وسجل بنزيمة الهدف في الدقيقة 44، بعدما ارتدت له الكرة وهو قريب من خط المرمى، ليضع الكرة الشباك في الشباك الخالية.

ومع احتفالات جماهير الفريق الملكي، فوجئ متابعو المباراة بقرار توربان الرجوع إلى تقنية الفيديو (فار)، وبعد دقائق ألغي الهدف بداعي تسلل بنزيمة.

وأثبتت الإعادة أن بنزيمة كان بينه وبين خط المرمى لاعب واحد من ليفربول هو أندي روبرتسون، فيما كان الحارس أليسون بيكر خارج اللعبة، مما يعني أن اللاعب الفرنسي كان في موقف تسلل فعلا.

إلا أن الإعادة أثبتت أيضا أن الكرة ارتدت لبنزيمة قادمة من فابينيو، لاعب وسط المنافس الذي كان آخر من لمس الكرة، مما يعني عدم صحة احتساب تسلل مهاجم ريال مدريد وفقا للقانون.

وأثارت اللعبة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما رجحت الأغلبية أن بنزيمة لم يكن متسللا وأن الحكم حرم ريال مدريد من هدف صحيح.