وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن حالات متفرقة من العنف بين المشجعين وقعت، حيث كان بعضهم لا يحمل تذاكر على ما يبدو واخترقوا حواجز الأمن وحاولوا الدخول إلى الملعب.

وشاهد مراسلو "أسوشيتد برس" اثنين من المشجعين - أحدهما كان يرتدي زي ليفربول - بينما كانا يتصارعان على الأرض قبل أن يطردا من عند بوابات الملعب.

وتهرب مشجع آخر من الأمن، وشوهد وهو يركض عبر ردهة وصولا إلى الطابق السفلي من الملعب.

وكانت هناك صفوف طويلة من مشجعي ليفربول لا تزال خارج الملعب مع بقاء 40 دقيقة فقط على انطلاق المباراة.