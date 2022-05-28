ويبث الموقع عبر هذه الصفحة أبرز أحداث المباراة دقيقة بدقيقة، ليمكن متابعيه من مواكبة أجواء اللقاء الذي ينتظره مئات الملايين حول العالم.

ويلعب ريال مدريد اللقاء بالتشكيلة التالية:

تيبو كورتوا (حارس مرمى)، داني كارفاخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي (دفاع)، كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي (وسط)، كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور (هجوم).

بينما يخوض ليفربول المباراة بتشكيل يتألف من:

أليسون بيكر (حارس مرمى)، ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتيه وأندرو روبرتسون (دفاع)، جوردان هندرسون وفابينيو وتياغو ألكانتارا (وسط)، لويس دياز وساديو ماني ومحمد صلاح (هجوم).

ويقود اللقاء الحكم الفرنسي كليمان توربان.

وتأجلت انطلاقة اللقاء لمدة 36 دقيقة لأسباب أمنية، حيث حاول بعض المشجعين ممن لا يحملون تذاكر اختراق حواجز الأمن وحضور اللقاء.

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- نهاية الشوط الأول.

ق44- تقنية الفار تنقذ ليفربول وتلغي هدفا لبنزيمة بداعي التسلل.

ق39- ماني يسدد من مدى قريب لكن ميليتاو يضيق عليه الزاوية والكرة تتحول إلى ركنية.

ق34- تهديد آخر من صلاح بضربة رأس في أحضان كورتوا.

- نصف ساعة مرت من الشوط الأول.. هيمنة وفرص ضائعة للأحمر ومحاولات لا تكتمل من الأبيض.

- ريال مدريد يحاول رفع الضغط المفروض عليه من ليفربول عبر امتلاك الكرة، لكن لاعبي ليفربول لا يعطونهم الفرصة.

ق20- ماني يسدد بقوة وكورتوا والقائم ينقذان ريال مدريد.

- 20 دقيقة مرت.. ليفربول يسيطر تماما وهجومه يضغط ولا حضور واضحا لريال مدريد.

ق17- تسديدة أخرى من صلاح بعد تمريرة ماني، لكن كورتوا ينقذ مرماه مجددا.

ق16- أول تهديد حقيقي في المباراة.. كورتوا يتصدى لكرة صعبة من صلاح بعد عرضية متقنة من أرنولد.

- التزام تكتيكي كبير من اللاعبين لا سيما المدافعين، وخطا الهجوم بلا أنياب حقيقية بعد مرور ربع ساعة.

- 10 دقائق مرت من الشوط الأول.. حرص شديد من الفريقين ولا محاولات جادة على أي من المرميين.

- ريال مدريد يحاول الظهور هجوميا، ومحاولات على استحياء من الفريقين للوصول إلى مرمى المنافس.

- بدون فترة جس نبض، ليفربول يضغط في الدقائق الأولى من المباراة.

- انطلاقة المباراة.