ويبث الموقع عبر هذه الصفحة أبرز أحداث المباراة دقيقة بدقيقة، ليمكن متابعيه من مواكبة أجواء اللقاء الذي ينتظره مئات الملايين حول العالم.

ويلعب ريال مدريد اللقاء بالتشكيلة التالية:

تيبو كورتوا (حارس مرمى)، داني كارفاخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي (دفاع)، كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي (وسط)، كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور (هجوم).

بينما يخوض ليفربول المباراة بتشكيل يتألف من:

أليسون بيكر (حارس مرمى)، ترينت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتيه وأندرو روبرتسون (دفاع)، جوردان هندرسون وفابينيو وتياغو ألكانتارا (وسط)، لويس دياز وساديو ماني ومحمد صلاح (هجوم).

ويقود اللقاء الحكم الفرنسي كليمان توربان.

وتأجلت انطلاقة اللقاء لمدة 15 دقيقة لأسباب أمنية، حيث حاول بعض المشجعين ممن لا يحملون تذاكر اختراق حواجز الأمن وحضور اللقاء.