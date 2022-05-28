وكان هوانغ البالغ من العمر 26 عاما قد أعفي من أداء الخدمة العسكرية بعد فوز منتخب بلاده تحت 23 عاما بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في عام 2018.

لكنه رغم ذلك فهو ملزم بأداء تدريبات أساسية على مدار أربعة أسابيع، ليغيب عن مباراة منتخب بلاده الذي يقوده المدرب البرتغالي باولو بينتو في مواجهة تشيلي في السادس من يونيو لمقبل.

كما سيلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع نظيره البرازيلي في الثاني من يونيو المقبل، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في نوفمبر المقبل.

وبعد ذلك ستلعب كوريا الجنوبية في مواجهة مع باراغواي في العاشر من الشهر المقبل، ثم تواجه مصر بعدها بأربعة أيام.