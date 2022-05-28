وقالت الصحيفة الرياضية الإسبانية، إن ريال مدريد تخلى عن زيه الأبيض بالكامل عشية تلك المباراة، حيث ارتدى لأول مرة زيا يحمل علامة "أديداس" إلى جانب خطوط أرجوانية اللون في منطقة الأكمام وعلى سراويل اللاعبين.

وكان تبديل زي ريال مدريد وفق "ماركا" مقابل 17 مليون بيزيتا (العملة الإسبانية وقتها)، أي ما يعادل تقريبا 102 ألف يورو.

وقدم الفريق الزي الجديد لوسائل الإعلام عشية لقائه بليفربول في باريس بفندق إنتركونتيننتال.

وفي المباراة النهائية التي احتضنها ملعب الأمراء، لم تحمل قمصان "المرينغي" الجديدة شعار "أديداس"، نظرا لوجود قيود خاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم وقتها، تمنع الإعلان التجاري على الملابس.

كذلك اضطر ليفربول لتغطية شعار شركة أومبرو الإنجليزية برقع بيضاء.

وستمنح مباراة يوم السبت ليفربول فرصة للثأر لخسارته أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، علما أن "الريدز" لم يخسر منذ مارس الماضي، وهزم في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم، وحقق لقبين محليين، على الرغم من ضياع فرصة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في اليوم الأخير من الموسم، بينما نجح ريال في الفوز بلقب الدوري الإسباني قبل شهر من النهاية.