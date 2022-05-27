واختار "ويفا" الحكم الفرنسي الدولي كلومان توربين لإدارة المباراة النهائية، وهو الحكم "المحبوب" من قبل أغلب الأندية بسبب شخصيته الهادئة، وإقباله على النقاش مع اللاعبين دون إبعادهم عنه.

ويبلغ توربين من العمر 40 عاما، وسبق له إدارة مباريات أوروبية وعالمية كبيرة، منها مباريات دوري الأبطال وكأس أوروبا وكأس العالم.

ويمتلك ريال مدريد وليفربول تاريخا ممتازا مع توربين، حيث أدار لقاء "الملكي" أمام تشلسي بذهاب ربع نهائي النسخة الحالية من دوري الأبطال، والذي انتهى بانتصار ريال مدريد بنتيجة 3-1.

وحقق ريال مدريد وليفربول الانتصار في جميع المباريات التي أدارها توربين لهما، ومجموعها 6 مباريات.

وأدار الحكم الفرنسي لقائي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية في فبراير الماضي، أمام بالميراس البرازيلي وخسرها الأهلي 0-2، وأمام الهلال السعودي، وفاز بها الأهلي 4-0.