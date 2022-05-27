وهي المباراة الثالثة تواليا التي يفشل فيها بيراميدز في تحقيق الفوز (تعادلان وخسارة)، والمرة الثانية على التوالي التي يفشل فيها في انتزاع المركز الأول من الزمالك بعد الأولى، الأحد الماضي، عندما خسر أمام الاتحاد السكندري صفر-1.

وعزز بيراميدز موقعه في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 20 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الزمالك الذي لعب 19 مباراة فقط، فيما رفع فيوتشر رصيده الى 35 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة ذاتها، خسر المصري البورسعيدي أمام ضيفه البنك الأهلي 1-3 على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسجل كريم بامبو (25 و76) وناصر منسي (73) أهداف البنك الأهلي، وفريد شوقي (49) هدف المصري البورسعيدي.

وهي الخسارة الثالثة تواليا للمصري البورسعيدي الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما رفع البنك الاهلي رصيده الى 29 نقطة في المركز السادس.