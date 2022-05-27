وقال رونار في مقطع بثه الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "منذ لحظة وصولي شعرت بأنني واحد منكم، شعرت بشغف الناس بكرة القدم ورغبتهم بالنجاح والمجد".

وأضاف: "طموح البلد بالمضي قدما والتطور، كما رأيت بلدا مليئا باللاعبين الشباب الموهوبين، حققنا هدفنا الأول معا، لنعمل سويا لتحقيق البقية.. انا هنا لأبقى".

ونجح المدرب الفرنسي في قيادة "الأخضر" إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الخامسة في تاريخه.