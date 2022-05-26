وقال نيمار في حديث لموقع "أوه ماي غول" على الإنترنت في العاصمة القطرية الدوحة حيث نظَّم أحد رعاته دورة في كرة القدم الخماسية تحمل اسمه: "في الوقت الحالي، لم أسمع أي شيء، ولكن من جانبي، الحقيقة هي أنني باق"، مضيفا: "هذا صحيح".

وأضاف نيمار، الذي سجل هدفه الـ100 بألوان باريس سان جرمان في المرحلة الأخيرة من الدوري الفرنسي، السبت الماضي، ضد متز (5-صفر)، إنه لم يسمع شائعات عن احتمال رحيله عن النادي.

وكتب على حسابه في تويتر الأحد: "الحلم مستمر وسنعود الموسم المقبل بقوة للقتال مرة أخرى (من أجل أهدافنا)".

ومدَّد البرازيلي (30 عاما) عقده العام الماضي حتى عام 2025، لكن علامات استفهام عدة تطرح بعد موسم آخر مخيب للآمال أفسدته الإصابة التي تعرض لها.

وزعمت صحيفة "ليكيب" الرياضية اليومية في نسخة الأربعاء أن باريس سان جرمان: "لن يعارض رحيل نيمار".

ويتساءل باريس سان جرمان، الذي يقوم بإعادة هيكلة في صفوفه، عن المكان الذي سيُمنح لـ"ني"، بعدما نجح في التمديد حتى عام 2025 لنجمه الدولي كيليان مبابي الذي أصبح أساس المشروع الرياضي.

وخلط تمديد عقد مبابي الأوراق في نادي العاصمة الذي يبدو أنه مستعد هذا الصيف للبدء من جديد في حقبة جديدة من خلال تغيير المدير الرياضي مع رحيل البرازيلي ليوناردو وربما المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وسيتعيّن معرفة المكان الذي سيمنح للبرازيلي في الموسم المقبل من قبل الإدارة الرياضية الجديدة والتي يمكن أن يقودها البرتغالي لويس كامبوس وفقًا للعديد من وسائل الإعلام.

وعانى اللاعب الأغلى في التاريخ الذي تم شراؤه مقابل 222 مليون يورو من نادي برشلونة الإسباني في 2017، من أجل فرض نفسه بسبب الإصابات المتكررة التي تثير تساؤلات بشأن مسيرته مع النادي الباريسي الساعي على الخصوص إلى التتويج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا.