ويمتلك محمد صلاح عقدا مع وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز يمتد حتى 30 يونيو 2023، وسيكون من حقه التوقيع مجانا لأي ناد في يناير القادم.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته 28 مايو الجاري، نفى صلاح التقارير التي تشير إلى رحيله هذا الصيف.

وأضاف صلاح: "لا أود الحديث عن العقد في الوقت الحالي، لكنني أؤكد استمراري مع الفريق في الموسم المقبل".

وتابع صلاح: "تركيزي في الوقت الحالي منصب على مواجهة ريال مدريد، أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، هذا الأسبوع مهم لنا للغاية، ولا أفكر حاليا في تجديد العقد".

وينتظر محمد صلاح انتهاء الموسم الجاري بمواجهة ريال مدريد لاستئناف مفاوضات تجديد العقد مع ليفربول، للحصول على سنوات أخرى إضافية في ملعب أنفيلد.

ودخل النجم المصري تاريخ ناديه والدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه بالحذاء الذهبي 3 مرات بقميص ليفربول، واحتلاله المركز الـ20 في قائمة الهدافين التاريخيين لبريميرليغ برصيد 120 هدفا.

ومن جانبه، قال توم فيرنر مالك ورئيس نادي ليفربول في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية إن إدارة ناديه كشفت عن رغبتها الواضحة في استمرار محمد صلاح، وكذلك زميله السنغالي ساديو ماني.

وتابع فيرنر: "أرغب في الحفاظ على سرية مفاوضات تجديد العقد، لكننا أوضحنا رغبتنا في استمرار صلاح وكذلك ماني".

وتتناقل الصحف الإنجليزية تقاريرا خلال الفترة الماضية تؤكد رغبة صلاح في الحصول على ما يقرب من 400 ألف إسترليني أسبوعيا لتجديد عقده، وهو ما يوزاي ضعف راتبه الحالي تقريبا.

وعن هيكل الأجور في ليفربول، وإمكانية فتح الميزانية قال فيرنر: "كرة القدم تمر بفترة صعبة في الوقت الحالي، ننافس أندية ناجحة جدا، لكنني فخور بما وصلنا إليه، ولا يمكننا الحديث الآن سوى عن نهائي دوري أبطال أوروبا".