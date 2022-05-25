وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إن اللاعب الدولي المغربي رومان سايس يعتبر من الخيارات المتاحة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، لتعزيز خط الدفاع.

وبات رومان سايس (32 عاما) قريبا من مغادرة فريقه وولفرهامبتون الإنجليزي، حيث تلقى مؤخرا عدة عروض من أندية أوروبية وأخرى خليجية.

وذكرت الصحيفة أن الفريق الكتالوني يرغب في التعاقد مع بدائل للاعبين الفرنسيين كليمو لينغليه وصامويل أومتيتي، مشيرة إلى أنه وضع على طاولته كل من جول كوندي، الذي سيكلّف برشلونة "الكثير"، ورومان سايس، الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي في يونيو المقبل.

وأضافت أن كوندي يعتبر "حلم برشلونة"، أما سايس فسيأتي في "صفقة مجانية"، مبرزة أن هذا الأخير يتميز بقامته الطويلة (1.88) وامتلاكه خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب قيادته المنتخب المغربي.