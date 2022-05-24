وتحتاج الصفقة أيضا إلى موافقة من الحكومة البريطانية قبل أن يتمكن التحالف من استكمال عملية الاستحواذ، مع تبقي أسبوع على انتهاء صلاحية ترخيص التشغيل الحالية للنادي في 31 مايو الجاري.

وقالت رابطة الدوري في بيان: "طبّق مجلس الإدارة فحص ملاك ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز على جميع المديرين المحتملين، وطبّق الإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها".

وتابع أن أعضاء التحالف الذي سيشتري النادي هم شركات تابعة لمجموعة "كليرليك كابيتال غروب" و"إل بي" و"تود بولي" و"هانز جورج ويس" و"مارك والتر".

ومن المنتظر أن يعمل تشلسي الآن مع الحكومات ذات الصلة لتأمين التراخيص اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لـ"رويترز"، إن الحكومة البريطانية تعتزم الموافقة على البيع، بعد أن قدم مالك نادي تشلسي رومان أبراموفيتش تأكيدات بأنه لن يستفيد منها.

وأجبرت العقوبات البريطانية على روسيا، أبراموفيتش المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، على بيع النادي.