وكان ريال مدريد قد سعى جاهدا للتعاقد مع مبابي مع انتهاء عقده الصيف الحالي، غير أن الدولي الفرنسي رفض الانتقال إلى إسبانيا في اللحظة الأخيرة، واختار تمديد عقده لثلاث سنوات مع النادي الباريسي.

وسئل أنشيلوتي، الثلاثاء، عما إذا كان الضجيج حيال مبابي قد يؤثر على لاعبيه، إذ يتطلع ريال مدريد إلى الفوز على ليفربول، السبت، والظفر باللقب الرابع عشر من المسابقة القارية العريقة.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحفي: "من الواضح تماما بالنسبة لنا ما يجب أن نفكر فيه. لم نتحدث أبدا عن لاعبين من أندية أخرى. نحن نحترم الجميع ونحترم القرارات التي يتخذونها ونحترم الأندية الأخرى".

وأضاف: "علينا القيام بواجبنا، ومن الواضح تماما ما يجب أن نفكر فيه، وهو النهائي".

وكان أنشيلوتي مترددا في مناقشة مسألة مبابي، وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل شخصيا من قرار اللاعب الفرنسي، قال: "أتفهم أنه يتعين عليك القيام بواجبك، لكنني لا أتحدث أبدا عن لاعبين لا ينتمون إلى مدريد، ولن أقوم بذلك".

وكان ريال مدريد حسم الفوز بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، قبل 4 مراحل من النهاية، بينما خسر ليفربول الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة، السبت.

وكان ليفربول يسعى إلى رباعية غير مسبوقة في إنجلترا مع فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس إنجلترا، وبلوغه نهائي دوري الأبطال، غير أن أحلامه انتهت بخسارة الدوري المحلي.

وتعرض النادي الإنجليزي لنكسة إصابات عدة، إذ يرجح غياب الإسباني تياغو ألكانتارا والبرازيلي فابينيو عن النهائي الأوروبي.

كما أن النجم المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في الفخذ، والهولندي وفرجيل فان دايك الذي يعاني من مشكلة في الركبة، كانا على مقاعد الاحتياط ضد ولفرهامبتون، الأحد، رغم دخول صلاح بديلا في الشوط الثاني.

في المقابل، أكد أنشيلوتي أن جميع لاعبيه "في حالة جيدة"، مع مشاركة الويلزي غاريث بيل والبلجيكي إيدن هازارد في التدريبات، الثلاثاء.

وكان اللاعبان خارج التشكيلة الاساسية طوال الموسم الحالي، لكن أنشيلوتي قال إنهما قد يلعبان ضد ليفربول.

وأضاف أن "هازارد يتدرب بشكل جيد، يمكنه اللعب في النهائي، بيل يمكنه اللعب أيضا. الجميع متحمس".

وتابع أن "الشعور في هذه اللحظة هو الاستمتاع والاستعداد جيدا. في الوقت الحالي نحن هادئون وسعداء. مع اقترابنا من المباراة ستحضر كل الأشياء الأخرى، بعض التوتر، هذا طبيعي جدا. اليوم هناك حافز كبير جدا للعب نهائي آخر".