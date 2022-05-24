وانتقل مزراوي (24 عاما) إلى العملاق البافاري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع بطل هولندا.

وقال بايرن إن اللاعب الدولي وقع عقدا يبقيه في "أليانز أرينا" حتى عام 2026.

وأبدى مزراوي سعادته بالانضمام إلى بايرن ميونخ، قائلا: "اخترت المجيء إلى الفريق لأني أستطيع هنا أن أفوز بالألقاب الكبرى".

وأضاف، في تصريح صحفي، أنه "خرج بانطباع إيجابي منذ بدء مباحثات الانتقال نحو الفريق الألماني".