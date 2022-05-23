وعلى مدار السنوات التي تولى فيها الإسباني بيب غوارديولا مسؤولية تدريب مانشستر سيتي، تمكن الفريق من تحقيق العديد من الأرقام القياسية المميزة، حيث أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي بالنظام الحالي، والذي بدأ في موسم 1992-1993 يحسم اللقب في الجولة الأخيرة من المسابقة 4 مرات حيث كرر الفريق ما فعله في 2012 و2014 و2019.

وخلال مسيرته نحو اللقب، حقق مانشستر رقما قياسيا مهما في تاريخ النادي حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 18 مباراة متتالية خارج ملعبه، وذلك منذ فوزه على ليستر سيتي في 11 سبتمبر 2021 وحتى تعادله مع ويستهام يوم 15 مايو الحالي.

كذلك ساهم النادي خلال مسيرته بالموسم الحالي، في تحقيق رقم مميز في الدوري الإنجليزي حيث سجل 99 هدفا من بين 1069 هدفا شهدها الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليصبح ثاني أكثر المواسم تهديفا في تاريخ الـ 30 موسما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الأرقام المميزة أيضا التي حققها الفريق ولاعبوه هذا الموسم هو ارتفاع رصيد البرازيلي فيرناندينينو مع الفريق إلى 14 لقبا في مختلف البطولات خلال مسيرته مع الفريق معادلا بهذا رصيد زميله السابق ديفيد سيلفا، وأصبح النجم البرازيلي على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو (15 لقبا)، وفقما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.