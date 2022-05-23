وقال المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان إن "نوير أفضل حارس مرمى في العالم، وقد حدد لأعوام طويلة المعايير على المستوى الدولي. إنه لإنجاز هائل أن تكون قادرا على تقديم عروض عالمية المستوى باستمرار على مدار هذه الفترة الطويلة من الزمن".

ويبلغ الحارس المخضرم من العمر 36 عاما، مما يعني أنه سيكون في الثامنة والثلاثين حين يصل إلى نهاية عقده الجديد.

ورأى كان أن "مانويل هو أحد الشخصيات المهمة جدا في تاريخ بايرن ميونيخ".

ويحرس نوير عرين بايرن منذ عام 2011، بعد الانتقال إليه من شالكه الألماني، وساهم في الفوز بألقاب دوري أبطال أوروبا عامي 2013 و2020 والدوري المحلي في المواسم العشرة الأخيرة، وكل من الكأس والكأس السوبر المحليتين 5 مرات، إضافة إلى الفوز مرتين بكل من كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وبات نوير الذي خاض 472 مباراة بقميص النادي البافاري، ثاني لاعب مخضرم يجدد ارتباطه بالفريق لعام إضافي بعد توماس مولر (32 عاما)، اللاعب الأكثر خوضا للمباريات في التشكيلة الحالية (626 مباراة).

وفي المقابل، يلف الغموض مستقبل الركيزتين الأساسيتين الأخريين البولندي روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري، اللذين ينتهي عقديهما في 2023.