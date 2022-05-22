وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري للمرة الرابعة في خمسة مواسم، بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثة أهداف في ست دقائق، على أرضية استاد الاتحاد.

وبعد نهاية المباراة، وثقت عدسات المصورين غوارديولا (51 عاما) يعانق لاعبيه ومساعديه، ثم أذرف دموع الفرح، تعبيرا عن سعادته بهذا الإنجاز، الذي لم يكن سهلا.

وكان أبناء غوارديولا قاب قوسين أو أدنى من تضييع لقب الدوري، بعدما وجدوا أنفسهم متأخرين بهدفين، قبل أن ينتفضوا بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غونودغان.

وأصبح رصيد "السيتي" 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول، الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.