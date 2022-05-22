واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز لإدارة المباراة ويعاونه 2 مساعدين وهما أخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) وسورو فاتسوني (ليسوتو) أما الحكم الرابع فهو هيلدر مارتينيز (أنغولا).

وعلى تقنية الفيديو "الفار" باملاك تيسيما (إثيوبيا) ويعاونه مساعد حكم فيديو أول محمد عبد الله إبراهيم (السودان) ومساعد حكم فيديو ثاني هيثم قيراط (تونس).

وسبق أن أدار غوميز مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأدار الحكم الجنوب إفريقي مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري بين الوداد وبترو أتليتكو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لتصبح الثانية له مع الفريق المغربي بعد لقاء الأهلي.

يذكر أن غوميز تواجد في 8 مباريات سابقة للأهلي فاز الأهلي في 5 وخسر 3 وجميعها في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها الفوز على النجم الساحلي 6-2 والترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي.

والموسم الجاري، أدار الحكم الجنوب إفريقي 21 مباراة في جميع المسابقات وأشهر 78 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.