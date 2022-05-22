وسجل ماكسيميليان إيغشتاين هدف التقدم لفرايبورغ (19)، قبل أن يطرد مارسيل هالستيبرغ من جانب لايبزيغ بعد أقل من ربع ساعة على انطلاق الشوط الثاني (57).

إلا أن الفرنسي كريستوفر نكونكو نجح في إدراك التعادل (79) ليحتكم الفريقان الى التمديد ومن ثم ركلات الترجيح التي حسمها لايبزيغ لصالحه، محققاً لقبه الأول بعد فشله في أول محاولتين عامي 2019 و2021.

أما فرايبورغ فكان يأمل بتتويج موسم مميز بتحقيق اللقب بعد أن خاض غمار نهائي الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

وكان هذا النهائي الأول منذ العام 2011 الذي لا يكون فيه العملاق بايرن ميونيخ بطل الدوري وحامل الرقم القياسي أو بوروسيا دورتموند طرفًا فيه، وذلك منذ أن توج شالكه على حساب دويزبرغ.

ويعتبر هذا اللقب الكبير الأول في تاريخ لايبزيغ بعد أن حل وصيفًا في البوندسليغا مرتين وخسر نهائي الكأس العام الماضي أمام بوروسيا دورتموند وفي 2019 ضد بايرن ميونيخ.

كما لم يبلغ بعد أي نهائي بطولة أوروبية منذ تأسيسه فقط عام 2009.

ونجح أخيرًا الألماني-الإيطالي دومينيكو تيدسيكو في قيادته إلى اللقب بعد تعيينه مدربًا في منتصف الموسم في ديسمبر الفائت خلفًا للأميركي جيسي مارش.

وكان لايبزيغ أنهى الدوري في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما تأهل فرايبورغ لخوض غمار الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بحلوله سادسًا.