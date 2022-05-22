وضمن فيورنتينا احتلال المركز السابع بهذا الفوز، ليعود إلى المسابقة القارية الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 70 نقطة في المركز الرابع، في أسوأ حصيلة نقاط للفريق منذ عودته إلى دوري الأضواء في موسم 2010-2011.

وعانى يوفنتوس، الذي ضمن سابقا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خلال الشوط الأول ولم يصنع أي فرصة خطيرة، بينما كان فيورنتينا الطرف الأفضل واستحق التقدم بهدف ألفريد دنكان قبل الاستراحة.

ولم يظهر المدافع المخضرم جيورجيو كيليني، الذي فشل في تشتيت الكرة قبل الهدف الأول، في الشوط الثاني وتابع المباراة من المدرجات بعدما شارك للمرة 561 والأخيرة مع يوفنتوس في كل المسابقات.

وشارك دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس كبديل وتعرض لصيحات استهجان من المشجعين بعدما رحل المهاجم الصربي عن فيورنتينا في يناير، لكنه فشل في ترك بصمة.

وفرض فيورنتينا سيطرته على المباراة، لكنه حسم الانتصار في الوقت بدل الضائع بعدما نفذ نيكولاس جونزاليس ركلة جزاء بنجاح.