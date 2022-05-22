تقدم إنبي عن طريق مصطفى شلبي (76) وعادل النتيجة للأهلي التونسي علي معلول (90+4)، قبل أن يضيف هدف الفوز (90+7)، بعد طرد مدافع إنبي إبراهيم يحي لاعتراضه على حكم المباراة (90+5).

حقق الأهلي فوزه الأول منذ انتصاره على الاتحاد السكندري في 6 أبريل الماضي بهدف نظيف في المرحلة الثانية عشرة، وغاب عن الانتصارات طوال أربع مباريات، تعادل في ثلاث وخسر واحدة.

ورفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد انبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.