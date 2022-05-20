ويعد استضافة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة في مصر حدثا مهما، نظرا لأنها المرة الأولى التي يقام خلالها "الكونغرس" في المنطقة العربية، والثانية في تاريخ إفريقيا.

وقال وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "مصر باتت قبلة الاتحادات والمنظمات الرياضية العالمية في الآونة الأخيرة".

وأضاف صبحي: "مصر واحدة من أفضل دول العالم رياضيا، بفضل تطوير المنشآت الرياضية، ما جعلها من أهم وجهات الرياضة عالميا".

وعن استضافة الحدث لأول مرة في مصر، قال الوزير: "سعداء باستضافة مصر اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واجتماعات المكتب التنفيذي لأول مرة بتاريخ المنطقة، وهذا يعكس مدى اكتساب مصر لثقة المؤسسات الرياضية العملاقة في العالم".

ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد فوزي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية": "بذلت وزارة الشباب والرياضة جهودا كبيرة لاستضافة هذا الاجتماع التاريخي".

وأعلن رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ويتولد بانكا، ارتقاء مصر للتصنيف الأول فيما يخص مكافحة المنشطات بمجال الرياضة، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره وزير الشباب والرياضة المصري بالقاهرة.

وأضاف فوزي: "دخول مصر التصنيف الأول يدعم بقوة موقفها في الحصول على اعتماد كلي للمعمل المصري التابع للقوات المسلحة الموجود حاليا بالمركز الطبي العالمي، الذي يسمح بالحصول على عينات الدم للرياضيين للكشف عن المنشطات".

وتابع المتحدث باسم وزارة الرياضة: "نواصل العمل على تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية في مصر، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتبر الرياضة أمنا قوميا للبلاد".