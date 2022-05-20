ويتفوق مانشستر سيتي بنقطة في الصدارة على ليفربول قبل الجولة الأخيرة من الموسم، الأحد، ويملك غوارديولا فرصة للفوز باللقب على ملعبه لأول مرة عندما يستقبل أستون فيلا على ملعب "الاتحاد".

وقال غوارديولا إنه "لا يقلل من لقب دوري أبطال أوروبا"، معترفا أنه كان "يتوق لخوض النهائي في باريس"، لكنه أضاف أن "الفوز بلقب بطولة تتألف من 38 مباراة يسعد أي مدرب، لكنها أكثر صعوبة".

وأضاف المدرب الإسباني: "البطولة تتألف من جولات كثيرة. عانينا خلال الكثير من المباريات من الإصابات واللحظات الجيدة والسيئة والمواقف المختلفة".

ونقلت "رويترز" عن غوارديولا قوله: "لم يكن بوسعنا إيقاف ليفربول في موسم 2019-2020 ولم يكن فريقي جيدا بما يكفي، لكن في السنوات الأخرى كنا في الموعد. عندما تقاتل من أجل الدوري الممتاز فهذا يمنحك الشعور بالاستمتاع في غرفة الملابس".

وتابع المدرب الذي سبق له الفوز بدوري الأبطال مع برشلونة الإسباني: "نصبح أكثر سعادة مع توالي الانتصارات. هذا يوفر بيئة جيدة للتدريب. إنها ليست مجرد مباراة واحدة مثل كأس الاتحاد الإنجليزي. إنها (تتعلق بالمنافسة) كل يوم وهو شعور رائع".

وعن المباراة الأخيرة الأحد الحاسمة، قال غوارديولا إن فريقه سيتعامل مع مباراة الأحد مثل "أي مباراة عادية في الدوري الإنجليزي الممتاز"، حيث يتطلع للحفاظ على سجل انتصاراته المثالي ضد أستون فيلا.