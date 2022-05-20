وقدرت تقارير صحفية ألمانية إجمالي قيمة الهدايا بنحو نصف مليون يورو، وذلك قبل انضمام الهداف إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، الجمعة، إن هالاند قدم لجميع زملائه اللاعبين، وهم 33، وكذلك جميع أفراد الطاقم الفني، ساعات يد يصل سعر الواحدة منها إلى 15 ألف يورو.

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار أيضا إلى أن جميع أفراد الطاقمين الطبي والمعاون، حصلوا على ساعات ثمينة أيضا تصل قيمة كل منها إلى 7 ألاف يورو.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق هالاند (21 عاما) على الانتقال إلى متصدر الدوري الإنجليزي وحامل اللقب، ضمن صفقة طويلة الأمد قدرت تقارير قيمتها بأكثر من 300 مليون يورو.