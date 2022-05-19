وأنقذ كيفن تراب حارس أينتراخت ركلة الترجيح الرابعة لرينجرز والتي سددها آرون رامسي، بينما سجل جميع لاعبي أينتراخت ركلاتهم.

ومنح جو أريبو التقدم لرينجرز عكس مجريات اللعب في الدقيقة 57 عندما استغل انزلاق المدافع توتا وانفرد بالمرمى ليسدد داخل الشباك.

لكن الفريق الألماني، الذي لم يخسر طيلة البطولة وكان يتطلع للقبه الأوروبي الأول منذ كأس الاتحاد في 1980، أدرك التعادل عبر رفائيل بوري الذي وصل إلى تمريرة فيليب كوستيتش العرضية ليضعها في المرمى في الدقيقة 70.

وبهذا اللقب سيشارك أينتراخت في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل رغم احتلاله المركز 11 في الدوري الألماني.

كما سيلعب الفريق في كأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد الإسباني أو ليفربول الإنجليزي.

وأصبح المدرب أوليفر جلازنر ثاني مدرب نمساوي يفوز بلقب أوروبي بعد الأسطورة إرنست هابل مع هامبورج وفينوورد.