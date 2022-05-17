وسجل بن وايت هدفا بالخطأ في مرماه بينما أضاف برونو جيمارايش المنضم في يناير الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليحسم فوز نيوكاسل ويترك أرسنال متأخرا بنقطتين عن توتنهام الرابع قبل مباراة واحدة على نهاية الموسم.

بدأ نيوكاسل المباراة بشكل واعد مستفيدا من مؤازرة جماهيره في آخر مباراة له على ملعبه هذا الموسم.

واقترب من التسجيل في الدقيقة37 بواسطة آلان سانت-مكسيمين الذي سدد كرة منخفضة من عند حدود منطقة الجزاء أنقذها الحارس آرون رامسديل.

وجاءت الانفراجة بعد الاستراحة حين انطلق جولينتون من جهة اليسار وأرسل تمريرة عرضية منخفضة اصطدمت بوايت لاعب أرسنال ودخلت بالخطأ في شباكه.

ولاحت أمام صاحب الضيافة الكثير من الفرص لمضاعفة الغلة وهو ما تحقق في الدقيقة 85 بواسطة جيمارايش.

وهذا أول انتصار يحققه نيوكاسل في الدوري على أرسنال منذ أبريل 2018 ويعني أن فريق المدرب إيدي هاو تقدم للمركز 12 بعد أن كان في مراكز الهبوط في عيد الميلاد.