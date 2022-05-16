وللمرة الأولى، تحدث المدرب الهولندي حول رونالدو، ليكسر الصمت حول العلاقة الثنائية المرتقبة بين الاثنين.

وتحدث تين هاغ لصحيفة "دي تيليغراف" الهولندية: "رونالدو لاعب عملاق، بسبب ما فعله خلال مسيرته، وأعتقد أنه لا زال يتمتع بالطموح العالي".

وأضاف المدرب الهولندي: "بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهما جدا بالنسبة لمانشستر يونايتد هذا الموسم وأظهر لنا أرقاما عظيمة".

وسجل كريستيانو رونالدو هذا الموسم 24 هدفا مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، وهو أكثر من ضعف عدد الأهداف التي سجلها أي لاعب آخر في الفريق.

وكان رونالدو قد تحدث حول تين هاغ للموقع الرسمي للنادي: "ما أعرفه عنه أنه قام بعمل رائع مع أياكس أمستردام. هو مدرب ذو خبرة كبيرة".

وطالب رونالدو بمنح تين هاغ "الوقت الذي يحتاجه" لإحداث التغيير المطلوب في الفريق، الذي عانى كثيرا هذا الموسم، وتراجع للمركز السادس بالدوري الإنجليزي الممتاز.