وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، بيانا رسميا نشر على موقعه الرسمي، عقب اجتماعه الأحد برئاسة محمود الخطيب، لمناقشة "كافة الأمور المتعلقة بأزمة ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال والخطوات الإدارية والقانونية التي اتخذت في هذا الشأن".

واعتبر البيان أن "القرار موجه حصرا ضد الكاف بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند تحديد ملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال، الذي صدر متأخرا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والميثاق الأولمبي".

وأكد الأهلي استعداده لخوض المباراة النهائية لدوري الأبطال في أي ملعب في إفريقيا "انطلاقا من قيمة النادي الأهلي وتاريخه"، مؤكدا أنه "يتمسك بحقوقه المشروعة في مطالبة الكاف بتنفيذ العديد من الضوابط الخاصة بإقامة المباراة، لضمان الحد الأدنى من العدالة بين الفريقين المتنافسين، خاصة أن هذه المباراة بمثابة العنوان الرئيسي لأكبر وأهم المسابقات الإفريقية".

واعتبر الاهلي أن "اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الإفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة".

وطلب النادي في شكواه "البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين".