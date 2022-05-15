وبعد شوط أول بلا أهداف، هز رافائيل لياو الشباك بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 57، وأضاف المدافع تيو هرنانديز الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية بتسديدة أرضية قوية.

وأصبح رصيد ميلان 83 نقطة من 37 مباراة، متقدما بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب صاحب المركز الثاني، الذي يواجه كالياري، فيما يأتي أتلانتا في المركز الثامن.

وإذا فشل إنتر في الانتصار، سيضمن ميلان حصد لقب الدوري، وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

ويلعب ميلان في الجولة الأخيرة أمام ساسولو، الأحد المقبل، ويريد تحقيق الفوز لحسم اللقب من دون انتظار نتائج ملاحقه.