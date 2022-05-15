وكان الأهلي الذي فاز برباعية نظيفة ذهابا في القاهرة، البادئ بالتسجيل عبر أحمد عبد القادر (2)، ورد وفاق سطيف بهدفين لأحمد قندوسي (45+1) ورياض بن عياد (61)، قبل أن يدرك محمد شريف التعادل (90+3).

وكان الوداد البيضاوي حجز بطاقته الجمعة بتعادله مع ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 1-1 إيابا بعدما كان فاز 3-1 ذهابا في لواندا.

وتقام المباراة النهائية في 30 مايو الحالي في مدينة الدار البيضاء المغربية.