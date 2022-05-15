وقال ليفاندوفسكي لشبكة "سكاي" بعد المباراة الأخيرة لناديه البافاري في البوندسليغا التي انتهت بالتعادل مع فولفسبورغ 2-2: "أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت (المدير الرياضي) حسن صالح حميديتش أنني اتخذت قراري ولن أمدد عقدي مع بايرن ميونيخ".

وأضاف: "أبلغت حسن أنه في حالة التوصل لعرض فسيتعين النظر فيه، وكذلك في مصلحة النادي. أعتقد أنه يجب على الطرفين التفكير في المستقبل وإيجاد الحل الأفضل. لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

ولم يُشر اللاعب البالغ 33 عاما، الذي ينتهي عقده الحالي في نهاية موسم 2023، إلى وجهته المقبلة، علما أن وسائل إعلام عدة لفتت إلى أن برشلونة الإسباني هو النادي الذي يبدى أهمية كبيرة في ضمه، غير أن الصعوبات المالية في الفريق الكتالوني قد تعقد عملية الانتقال.

ويأتي قرار ليفاندوفسكي فيما كان بطل ألمانيا يعول على بقاء هدافه المخضرم في صفوفه للموسم المقبل، حسب المدير الرياضي للنادي.

وقال البوسني حسن صالح حميديتش لقناة "سكاي" قبل المباراة: "يمتد عقد ليفا حتى يونيو 2023.

وعن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي (فيفا) لعامي 2020 و2021، قال صالح حميديتش: "لا يشغلني هذا الأمر، لم نغير موقفنا أبدا".