وقال البوسني حسن صالح حميديتش لقناة "سكاي"، السبت، قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الدوري المحلي الذي شهد تتويج بايرن للمرة العاشرة تواليا: "يمتد عقد ليفا حتى يونيو 2023".

وعن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم حسب الاتحاد الدولي (فيفا) لعامي 2020 و2021، قال صالح حميديتش: "لا يشغلني هذا الأمر، لم نغير موقعنا أبدا".

وأكد مسؤولو بايرن والمدرب يوليان ناغلسمان أنهم يعولون على البولندي البالغ 33 عاما، الذي سجل 343 هدفا منذ وصوله إلى النادي البافاري في عام 2014.

وكانت وسائل إعلام محلية أكدت، الجمعة، أن ليفاندوفسكي رفض تمديد عقده، فأبرزت صحيفة "سبورت بيلد" اليومية أن "آلة التهديف روبرت ليفاندوفسكي سيغادر النادي في موعد أقصاه صيف 2023".

وتابعت: "في الأسابيع الأخيرة، أعلن أفضل لاعب في العالم عام 2021، لمسؤولي بايرن ميونيخ أنه لن يمدد عقده، الممتد لعام واحد".

وحسب وسائل إعلام أوروبية، أجرى ليفاندوفسكي مؤخرا اتصالات مع برشلونة الإسباني، في حين اعتبر مدرب الأخير تشافي هرنانديز أن هذه الصفقة ستكون "معقدة" بسبب الوضع المالي للنادي الكتالوني.