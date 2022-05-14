ويلتقي ليفربول في نهائي كأس إنجلترا مع تشلسي في وقت لاحق من السبت، بعد أن سبق له التتويج بلقب كأس رابطة المحترفين المحلية بإنجلترا في فبراير، ويحتل المركز الثاني بين فرق الدوري الممتاز بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل آخر جولتين من الموسم، ووصل أيضا لنهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد الإسباني.

وردا على سؤال عن التحديات التي تواجه فريقه، قال كلوب للصحفيين في مركز تدريب ليفربول مساء الجمعة: "إلى أي فريق يجب أن أتوجه للحصول على وضع مختلف؟ كانت أمامي أكثر من فرصة للانضمام إلى بايرن ميونيخ وكان من الممكن لي الفوز بمزيد من الألقاب خلال مسيرتي. لكني لم أفعل".

وسبق لكلوب خوض تجربتين تدريبيتين في ألمانيا، الأولى مع ماينز عقب اعتزاله اللعب مباشرة (2001-2008، والثانية مع بوروسيا دورتموند (2008-2015).

ونقلت "رويترز" عن المدرب الألماني الذي مدد عقده الحالي مع ليفربول حتى 2026، قوله: "أنا مرتبط بعقد هنا وهذا جيد تماما. أنا سعيد بما أنا فيه".

ويسعى ليفربول بكل قوة للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ 2006، بعد أن خسر أمام تشلسي في آخر نهائي خاضه قبل عقد كامل.