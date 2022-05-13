وتعود القضية لعام 2019، عندما اتهمت زوجة روني، ريبيكا فاردي بتسريب أسرار تخصها، إضافة إلى معلومات تخص بعض اللاعبين، إلى الصحف الشعبية الإنجليزية.

وتطورت القضية لخلاف علني كبير بين كولين روني وريبيكا فاردي، وقدمت كولين روني اتهامات قوية، مؤكدة أن قصص حياتها الخاصة مع روني تسربت للإعلام، عن طريق ريبيكا فاردي، التي كانت تدعي أنها صديقة مقربة لها.

ووفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، ظهر اسم النجم الجزائري رياض محرز، في الجلسة الأخيرة للمحكمة، بعد أن وجهت لزوجة فاردي، اتهامات بتسريب أخبار عن واقعة إضراب اللاعب الجزائري عن تدريبات ناديه السابق ليستر سيتي، بعد فشل عملية انتقاله لناديه الحالي مانشستر سيتي شتاء عام 2018.

وكان رياض محرز قد قاطع بعض الحصص التدريبية لفريقه ليستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، عندما رفضت إدارة النادي التخلي عن خدماته لصالح مانشستر سيتي، قبل أن تكتمل الصفقة وتتم بنجاح صيف ذات العام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن ريبيكا فاردي نفت التهم المنسوبة إليها حول تسريبها أخبار مقاطعة محرز لتدريبات ليستر سيتي، وأن زملاءه في الفريق يشعرون بالغضب بسبب تمرده على الفريق في تلك الفترة الحساسة من الموسم الكروي (2017-2018).

وكشفت المحاكمة تفاصيل صادمة، مفادها أن وكيل أعمال ريبيكا فاردي، اقترح تسريب قصة غياب رياض محرز عن التدريبات وخلافه مع زملائه بالفريق.

وجاء في نص المحادثة التي استمعت إليها المحكمة، قول زوجة فاردي: "لم يحضر محرز للتدريبات مرة أخرى واللاعبون غاضبون"، ليرد وكيلها:" لماذا لا تخبرين مراسل شبكة سكاي روب دوريست؟".

وبالفعل نشر دوريست بعدها تغريدة على تويتر، يقول فيها أن "مصادره" أكدت غياب محرز عن التدريبات.

ونفت زوجة فاردي هذه الاتهامات داخل المحكمة، قائلة: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق، لقد كانت مجرد ثرثرة، لم أتناقش إطلاقا مع زوجي (جيمي فاردي) إذا كان اللاعبون غاضبين من غياب محرز، لقد كانت مجرد تكهنات".

وينتظر أن تشهد قضية التسريبات تطورات مثيرة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن عدة أطراف، بجانب زوجة روني، تؤكد تورط ريبيكا فاردي في مساعدة الصحف الشعبية الإنجليزية على نشر بعض الأسرار الخاصة باللاعبين.