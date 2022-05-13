وفي بيان رسمي، رفض (الكاف) الطلب المصري، وأكد إبقاء المباراة النهائية في مدينة الدار البيضاء، على ملعب مركب محمد الخامس يوم 30 مايو الجاري، حيث من المحتمل أن تجمع بين الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن التقدم بشكل رسمي بطلب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد طلب من الأهلي.

وجاء رد (الكاف) في بيان بعد ساعات من الطلب المصري: "يقدّر كاف ويتفهم تماما الشكاوى والمخاوف التي أثارها نادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم ويلتزم بمبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء".

وأضاف: "ومع ذلك، كان كاف ملزما بالالتزام بالقرار الذي اتخذته قيادته السابقة في يوليو 2019 وتنفيذه، وهو أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون نهائيا ذهابا واحدا بدلا من النهائي المعتاد بنظام الذهاب والإياب."

"علاوة على ذلك، فإن كاف ملزم أيضا بقواعده وقواعد فيفا التي لا تسمح بتغيير قواعد المنافسة بمجرد بدء البطولة."

وأكد (الكاف) أن المغرب والسنغال هما البلدان الوحيدان اللذان استوفيا معايير عرض البلد المضيف، بعد أن طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 تقديم عروض لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا. ولم تقدم مصر محاولة.

كما قدمت مصر عرضا لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية لكنها لم تفي بمعايير تقديم البلد المضيف، وفقا للبيان.

ومنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد ذلك نهائي دوري أبطال إفريقيا للمغرب بعد أن سحبت السنغال عرضها.

وأكد (الكاف) أن هناك مناقشات جارية حاليا داخل كاف للعودة إلى المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب من ذهاب وإياب لتحديد الفائز بدوري أبطال إفريقيا، بدلا من نهائي من مباراة واحدة.