وخرج فابينيو مصابا في الشوط الأول في انتصار ليفربول 2-1 على مضيفه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري متأخرا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر قبل مباراتين من النهاية.

كما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في 28 مايو.

وقال كلوب لموقع ليفربول الخميس: "هناك فرصة جيدة لعودته بعد مباراة السبت".

ويطارد ليفربول، الفائز بكأس الرابطة في فبراير الماضي، 4 ألقاب هذا الموسم.