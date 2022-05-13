واحتاج ليفانتي متذيل الترتيب إلى الفوز للحفاظ على بصيص الأمل في النجاة، لكن أمام ريال المشتعل تبدد الأمل سريعا.

تقدم ريال مدريد، الذي يواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق هذا الشهر، في الدقيقة 13 عبر فيرلان مندي، قبل أن يهز كريم بنزيمة ورودريغو الشباك لتصبح النتيجة 3-صفر.

وافتتح فينيسيوس رصيده من الأهداف قبل الاستراحة ثم أضاف هدفين في الشوط الثاني، ليؤكد هبوط ليفانتي عقب الهزيمة 19 هذا الموسم.

افتتح مندي التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة بدأت من لوكا مودريتش، قبل أن يعزز بنزيمة التفوق بعد ست دقائق من ضربة رأس بعد تمريرة فينيسيوس العرضية.

وأحرز رودريغو الهدف الثالث بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة حاسمة أخرى من مودريتش الذي صنع أيضا أول أهداف فينيسيوس.

وتلاعب بنزيمة بالحارس قبل أن يمرر إلى فينيسيوس ليهز الشباك بسهولة في الدقيقة 68، ثم أكمل المهاجم البرازيلي السداسية من زاوية ضيقة قبل سبع دقائق من النهاية.