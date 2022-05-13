وسجل المهاجم الفرنسي هدفه 323 منذ انضمامه إلى ريال في 2009 ليعادل رقم القائد السابق راؤول، ولا يتفوق عليه سوى كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي برصيد 451 هدفا.

وأحرز بنزيمة هذا العدد في 603 مباريات، بينما احتاج راؤول إلى741 مباراة.

وتخطى بنزيمة رقم الأسطورة الراحل ألفريدو دي ستيفانو في مارس الماضي حين سجل ثلاثية أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وواصل موسمه المذهل بالوصول للمرتبة الثانية بالقائمة التاريخية لبطل أوروبا 13 مرة.

وأحرز بنزيمة 44 هدفا في 44 مباراة بالموسم الحالي، الأفضل في مسيرته على الإطلاق، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 27هدفا وكذلك هداف دوري الأبطال وله 15 هدفا. كما قدم 13 تمريرة حاسمة.

وبعد التتويج بالدوري المحلي يطمح بنزيمة (34 عاما) لقيادة العملاق المدريدي للتفوق على ليفربول في نهائي دوري الأبطال في وقت لاحق هذا الشهر.