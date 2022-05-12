ورفع تشلسي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثالث، متقدماً بفارق 4 نقاط عن أرسنال الرابع و8 نقاط عن توتنهام الخامس.

وتحضر "البلوز" بأفضل طريقة ممكنة لنهائي مسابقة الكأس أمام ليفربول، السبت، بعودته إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث مباريات في الدوري لم يذق خلالها طعم الفوز (تعادلان مقابل هزيمة)، مجدِداً انتصاره على ليدز بعد فوزه ذهاباً على أرضه 3-2.

ويعتبر تشلسي ثالث أفضل فريق خارج معقله هذا الموسم خلف ليفربول ومانشستر سيتي، إذ لم يخسر سوى 3 مرات مقابل 12 فوزاً و4 تعادلات في 19 مباراة.

في المقابل، مُني ليدز المهدد بالهبوط بخسارته الثالثة توالياً بعد سقوطه أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة وأرسنال 1-2، ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر بالتساوي مع بيرنلي الذي يملك مباراة أقل.

كما فشل ليدز في الفوز على تشلسي للمباراة الثامنة، في حين لم يحصد النقاط الثلاث على أرضه سوى في أربع مباريات من 18 هذا الموسم في الدوري.