وقال مدرب تشلسي توماس توخيل الشهر الماضي إن اللاعب الألماني البالغ عمره 29 عاما سيغادر النادي.

وانضم روديغر إلى تشلسي من روما الإيطالي في 2017 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مع النادي اللندني.

وبسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشلسي في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا لن يكون بوسع النادي تجديد عقود اللاعبين أو شراء لاعبين جدد.

وأكد تشلسي الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى تحالف يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.

وقال تشلسي في بيان إنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.