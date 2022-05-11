ونجح السيتي بتعزيز خطه الهجومي بالتعاقد مع الهداف النرويجي إيرلنغ هالاند، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل مبلغ "معقول جدا"، مقارنة بإمكانات اللاعب.

وأكد الصحفي فابريتسيو رومانو، أن مانشستر سيتي دفع مبلغ 60 مليون يورو، لكسر عقد هالاند، وهي صفقة ممتازة مقارنة بقيمة اللاعب السوقية، التي تبلغ 150 مليون يورو.

كما أشار رومانو إلى أن هالاند سيتقاضى راتبا ضخما في مانشستر سيتي، يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو نفس راتب نجم الفريق، البلجيكي كيفن دي بروين.

دور برشلونة

وساهم برشلونة، بشكل غير مباشر، بتمويل صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي، عبر صفقة انتقال سابقة في يناير.

وكان برشلونة قد وقع مع اللاعب الإسباني الشاب، فيران توريس، من مانشستر سيتي، مقابل 55 مليون يورو، في يناير الماضي.

وبنفس القيمة تقريبا، تعاقد مانشستر سيتي مع هالاند، بعد بيع توريس بستة أشهر.