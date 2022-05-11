كريم بنزيما لم يكن منافسا مباشرا على جائزة "بالون دور" في عصر التنافس الأسطوري بين زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جرمان الحالي.

خلو فريق ريال مدريد الحالي من النجوم الكبار على غير العادة، منح الفرصة لكريم بنزيما ليتولى القيادة فعليا داخل الملعب وفي غرف خلع الملابس، ليصبح النجم الأول للفريق الذي يُبني عليه اللعب، وتُعقد عليه الآمال.

موسم استثنائي

يطرح اسم كريم بنزيما في الوقت الحالي بقوة في ترشيحات جائزة "بالون دور" 2022 لأفضل لاعب في العالم، بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدمه مع ريال مدريد.

الفوز بلقب الدوري الإسباني، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، إسهامات قوية تجعل بنزيما مرشحا فوق العادة لنيل الجائزة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، وقبل أعوام قليلة من تعليق الحذاء.

سجل كريم بنزيما في الدوري الإسباني هذا الموسم 26 هدفا حتى الآن في 30 مباراة وصنع 11، ليتصدر السباق نحو لقب الهداف.

لقب هداف دوري أبطال أوروبا أيضا بات محسوما للنجم الفرنسي بعد تصدره القائمة برصيد 15 هدفا، ولم يعد له منافسا في البطولة سوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل 8 أهداف فقط، قبل صدام الثنائي في النهائي المرتقب يوم 28 مايو الجاري.

بنزيما هو ريال مدريد

يرى راميرو ألدوناتي الصحفي بجريدة"ماركا" الإسبانية، أن كريم بنزيما هو ريال مدريد خلال الموسم الجاري بسبب إسهاماته الرائعة مع الفريق.

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" قال ألدوناتي: "كما نرى في إسبانيا، كريم بنزيما يلعب في مستوى آخر بعيدا عن كل اللاعبين الآخرين في الدوري".

وأضاف راميرو: "ما يفعله بنزيما هذا الموسم يجعله خارج التصنيف والمقارنات مع اللاعبين الآخرين".

وأتم الصحفي الإسباني: "كريم بنزيما يفوز بمفرده لريال مدريد بمباريات حاسمة، ليس فقط في الدوري الإسباني، وإنما أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وينتظر كريم بنزيما تتويج مجهوداته هذا الموسم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في فرنسا 28 مايو الجاري، أملاً في قطع خطوة عملاقة نحو الكرة الذهبية الأولى في مسيرته.