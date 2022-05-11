وسجل هدفي فوز إنبي على فوزي (39) والنيجيري جون أوكوبي إيبوكا (61).

بتلك النتيجة تلقى الزمالك الخسارة الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 41 نقطة، لكنه احتفظ بالمركز الأول، فيما رفع إنبي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

سارت المباراة على وتيرة واحدة، استحواذ وسيطرة من جانب لاعبي الزمالك بلا فاعلية أو خطورة على مرمى إنبي، الذي تراجع لاعبوه للدفاع المنظم مع هجمات مرتدة خطرة على مرمى محمد أبو جبل.

شكلت تحركات إيبوكا في عمق دفاع الزمالك خطورة قصوى، وأحرز هدف من انفراد من وسط الملعب ألغاه حكم المباراة بداعي التسلل.

وأهدر مصطفى شلبي فرصة هدف ثان محقق من عرضية إيبوكا، سددها وسيطر عليها أبو جبل.

وفي الدقيقة 61 هيأ صلاح ريكو الكرة من ركلة حرة لإيبوكا سددها الأخير في الزاوية اليمنى العليا لأبو جبل محرزا الهدف الثاني لفريقه.

تدخل البرتغالي جوزفالدو فييرا، المدير الفني للزمالك، بعدة تغييرات هجومية سعيا لتعديل النتيجة، ولجأ لاعبوه للتسديد من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد سيد "زيزو" والمغربي أشرف بن شرقي وطارق حامد لفشلهم في اختراق الدفاع المتكتل للضيوف.