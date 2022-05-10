وقال متصدر الدوري الإنجليزي في بيان، إن بإمكانه تأكيد التوصل إلى اتفاق مع نظيره الألماني، على انتقال هالاند بدءا من الأول من يوليو المقبل.

وأضاف سيتي: "ستحسم الصفقة بمجرد توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن بنود العقد".

ولم يذكر سيتي التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن التكلفة الإجمالية لشراء هالاند في عقد يمتد لعدة سنوات قد تتجاوز 300 مليون يورو، بما في ذلك راتبه وأتعاب الوكيل والمكافآت.

وارتفعت قيمة مهاجم منتخب النرويج البالغ من العمر 21 عاما بشكل كبير، بفضل مستواه المبهر مع دورتموند بعد انضمامه من سالزبورغ النمساوي قبل عامين.

وسجل هالاند 41 هدفا في كافة المسابقات الموسم الماضي.

وبرز هالاند، الذي لعب والده ألف إينغه، مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله إلى دورتموند، حيث سجل 85 هدفا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.