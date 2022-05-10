وبالتالي سيرتفع عدد المباريات التي سيخوضها كل فريق في الدور الأول إلى 8 أمام منافسين مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها)، بدلا من 6 أمام 3 منافسين (3 ذهابا و3 إيابا) بحسب نظام المجموعات الحالي.

ويستبدل دور المجموعات المعروف حاليا ببطولة واحدة مصغرة في مجموعة واحدة.

وقال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس اليويفا: "نحن واثقون من ان النظام الجديد يمنح التوازن الحقيقي".

وتابع: "من شأنه تطوير ميزان المنافسة وتوفير إيرادات صلبة نستطيع توزيعها على الأندية ورابطات الدوري وعلى كرة قدم في مختلف أنحاء قارتنا".