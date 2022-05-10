ومن المنتظر أن يستقر إيرلينغ هالاند في مانشستر سيتي، كما تؤكد التقارير، حيث سيحل بديلا لنجم الفريق السابق سيرجيو أغويرو.

ولم يعلق أي من مانشستر سيتي أو بوروسيا دورتموند رسميا على الصفقة المحتملة، لكنها كانت حديث مجال كرة القدم مؤخرا، حتى إن يورغن كلوب، مدرب ليفربول، أبرز منافسي السيتي في الدوري البريميرليغ، قال في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية حول انضمام هالاند إلى سيتي "هذا الانتقال سيجلب مستويات جديدة للفريق، اسمحوا لي أن أقولها على هذا النحو".

وتشير تقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند، البالغ 79 مليون دولار، سيتم تفعيله هذا الأسبوع، وفقا للأسوشيتد برس.

ويتوقع أن يودع هالاند جماهير دورتموند في المباراة الأخيرة للفريق هذا الموسم، على أرضه أمام هيرتا برلين يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "نيوسبلاد" البلجيكية، أمس الاثنين، أن هالاند، البالغ من العمر 21 عاما، أنهى الفحص الطبي في بروكسل.

يشار إلى أن هالاند ولد في إنجلترا، وتحديدا في مدينة ليدز، التي تبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن مانشستر في شمال البلاد، عندما كان والده، آلف إينغ هالاند، يلعب لصالح مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت صور لإيرلينغ هالاند في طفولته مرتديا قميص مانشستر سيتي.

ويقود هالاند إلى جانب كيليان مبابي، الجيل الجديد من النجوم المتأهبين لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو كلاعبين بارزين في كرة القدم.

ويتوقع أن يشكل ضم هالاند نقلة في انتقال مانشستر سيتي من فريق فائز منتظم بالبطولات المحلية إلى الفريق الأفضل في أوروبا.

وكان فريق بيب غوارديولا فشل في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كما خسر في الدور نصف النهائي الأخير أمام فريق ريال مدريد الإسباني ليخرج من البطولة القارية رغم أنه كان أبرز المرشحين لها.

ولعب سيتي بدون مهاجم صريح خارج ملعبه هذا الموسم بعد رحيل أغويرو، هدافه الأساسي، بعد 10 سنوات نهاية موسم 2020-21.

وقد بدا واضحا افتقار الفريق إلى هداف بالفطرة في عدد من المباريات الكبيرة هذا الموسم، لا سيما عندما أقصي الأسبوع الماضي أمام ريال مدريد.